العالم اليوم - بالفيديو.. موجة ثانية من الغارات الإسرائيلية على لبنان

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. موجة ثانية من الغارات الإسرائيلية على لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 08:18 مساءً - أفادت مراسلة "دوت الخليج"، مساء السبت، بتنفيذ إسرائيل غارات جوية جديدة على قرى جنوبي لبنان وأخرى في العمق اللبناني.

وقالت مراسلتنا إن "موجة من الغارات الاسرائيلية على قرى في القطاع الغربي بجنوب لبنان وأخرى تستهدف بلدات ومناطق في البقاع في العمق اللبناني".

كما أكدت وسائل إعلام لبنانية استهداف إسرائيل وادي زبقين جنوب لبنان.

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، موقع الضربة الإسرائيلية في مدينة صور، دون ورود معلومات دقيقة عن تفاصيل الضربة أو هدفها.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن هناك 4 جرحى في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على مدينة صور.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما للجيش الإسرائيلي بشن موجة ثانية من الضربات في لبنان.

وجاء في بيان من مكتب وزير الدفاع: "أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليماتهما لقوات الدفاع الإسرائيلية بشن موجة ثانية من الهجمات ضد عشرات الأهداف الإرهابية في لبنان التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، ردا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل، واستمرارا للموجة الأولى من الهجمات هذا الصباح".

واعتبر أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن كل ما يحدث على أراضيها.

وتابع البيان: "لن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستعمل بكل الطرق الممكنة لضمان أمن مواطني إسرائيل والمجتمعات الشمالية".

وفي وقت سابق السبت، قالت إسرئيل إنها شنت هجمات على حزب الله، بعد ساعات من اعتراض ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من لبنان، فيما بدا أن وقف إطلاق نار هشا على شفا الانهيار.