العالم اليوم - ترامب يشارك في نعي الراحل جورج فورمان

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 08:18 مساءً - شارك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نعي الملاكم السابق في منافسات الوزن الثقيل، الأميركي جورج فورمان، الذي توفي عن عمر 76 عاما.

وأشاد ترامب بالملاكم الراحل قائلا "لقد كان إنسانا رائعا، وشخصية عظيمة".

وأضاف الرئيس في منشور عبر شبكة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "يا له من مقاتل عظيم".

وتابع: "بلا شك، كان فورمان صاحب أقوى لكمة في تاريخ الملاكمة، تسقط أي ملاكم أرضا باستثناء محمد علي".

وتابع دونالد ترامب: "لقد كان إنسانا رائعا، وشخصية عظيمة، وكنت أعرفه جيدا، وسنفتقده كثيرا، وأقدم خالص التعازي لأسرته وعائلته".

من جانبه، قال إيرفين ماجيك جونسون نجم السلة الأميركي الفائز بلقب دوري المحترفين 5 مرات مع لوس أنجلوس ليكرز: "كنت مسرورا بالتعرف على فورمان ليس كملاكم فقط ولكن على المستوى الإنساني".

وأضاف جونسون عبر حسابه على منصة "إكس": "حزنت كثيرا لسماع خبر وفاة جورج فورمان، أحد أبطالي في الملاكمة".

وأشار ماجيك: "لقد حضرت العديد من مباريات فورمان وتتويجاته بالألقاب، لقد كان فنانا في الضربات القاضية".

وأتم نجم السلة الأميركي رسالته: "وبعد اعتزاله، بات فورمان رجل أعمال ناجح، لقد اشتريت واحدة من أولى شوايات فورمان، وسأدعو أنا وزوجتي لعائلته لتتجاوز هذه اللحظات العصيبة".