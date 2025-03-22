العالم اليوم - "الصواريخ المجهولة" تشعل جنوب لبنان.. وإسرائيل تتوعّد

انتم الان تتابعون خبر "الصواريخ المجهولة" تشعل جنوب لبنان.. وإسرائيل تتوعّد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 22 مارس 2025 08:18 مساءً - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، بأن سلاح الجو يشن هجمات جديدة في جنوب لبنان، وسط تزايد المخاوف من اشتعال الحرب من جديد مع حزب الله.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن غارة إسرائيلية استهدفت وادي زبقين في قضاء صور جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق السبت، قالت إسرئيل إنها شنت هجمات على حزب الله، بعد ساعات من اعتراض ثلاثة صواريخ تم إطلاقها من لبنان، فيما بدا أن وقف إطلاق نار هشا على شفا الانهيار.

وبينما نفى حزب الله ضلوعه في الهجوم الصاروخي، عثرت قوات الجيش اللبناني على 3 منصات بدائية الصنع شمال نهر الليطاني، وعملت على تفكيكها.

رد إسرائيلي

وردا على الصواريخ، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إنه أصدر تعليمات هو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس للجيش "بالتحرك بقوة ضد عشرات الأهداف الإرهابية في لبنان".

وحمل نتنياهو الحكومة اللبنانية مسؤولية "كل ما يجري على أراضيها. ولن تسمح إسرائيل بأي مساس بمواطنيها وسيادتها، وستبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة مواطني إسرائيل وسكان الشمال".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل إنه قصف عشرات من منصات إطلاق الصواريخ لحزب الله ومركز قيادة كان مسلحو الجماعة يعملون من خلاله في جنوب لبنان.

قتلى بسبب القصف الإسرائيلي

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بوقوع سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية وقصف مدفعي على جنوب البلاد المتضرر من الحرب، ومنها بلدات حدودية وتلال على عمق نحو 8 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

ونقلت الوكالة عن وزارة الصحة اللبنانية أن شخصين قتلا وأصيب ثمانية آخرون في غارات جوية إسرائيلية في الجنوب قرب الحدود. في المقابل، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا في إسرائيل.

حزب الله ينفي

ونفت جماعة حزب الله أي صلة لها بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان اليوم السبت، وأكدت التزامها بوقف إطلاق النار الذي تدعمه الولايات المتحدة.

وقال الحزب في بيان: "ينفي حزب الله أي علاقة له بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان ‏على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكداً أن "ادعاءات العدو الإسرائيلي ‏تأتي في سياق الذرائع لاستمرار اعتداءاته على لبنان والتي لم ‏تتوقف منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار".

وأضاف: "يُجدّد حزب الله التأكيد على التزامه باتفاق وقف إطلاق النار، ‏وأنه خلف الدولة اللبنانية في معالجة هذا التصعيد ‏الخطير على لبنان".

تحقيقات الجيش اللبناني

وأعلن وزير الدفاع الوطني اللبناني اللواء ميشال منسى أن الجيش اللبناني باشر التحقيق في ملابسات إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، مشددا على التصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية.

وأعلن الوزير منسى "رفض لبنان العودة إلى ما قبل وقف إطلاق النار في نوفمبر الماضي والتصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية ولا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية".

وأكد أن "الدولة اللبنانية ماضية في التحرك على المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية لضمان سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة أراضيه وحماية حدوده شمالا وشرقا وجنوبا".

"هدنة هشة"

وقالت الأمم المتحدة إن الوضع "متقلب" بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، حيث كان من المفترض أن يجري إخلاء جنوب لبنان من أي أسلحة لحزب الله وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من المنطقة وأن ينشر الجيش اللبناني قوات فيها.

وينص الاتفاق على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تفكيك جميع البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان ومصادرة جميع الأسلحة غير المصرح بها.

وعبرت قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) في بيان اليوم عن "قلقها" إزاء العنف على الحدود. وأضافت "أي تصعيد إضافي في هذا السياق المتقلب قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة".

ووضع وقف إطلاق النار حدا للقصف الإسرائيلي المكثف والعمليات البرية في لبنان وللهجمات الصاروخية اليومية التي يشنها حزب الله على إسرائيل. إلا أن كل طرف اتهم الآخر بعدم تنفيذ الاتفاق بالكامل.

وتقول إسرائيل إن جماعة حزب الله لا تزال تمتلك بنية تحتية عسكرية في الجنوب، بينما يقول لبنان وحزب الله إن إسرائيل تحتل أراض لبنانية بمواصلتها تنفيذ بعض الغارات الجوية وإبقاء قواتها في 5 مواقع على قمم التلال قرب الحدود.