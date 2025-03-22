أوكرانيا تدمر 100 مسيرة روسية

أوكرانيا تدمر 100 مسيرة روسيةأعلنت القوات الجوية الأوكرانية اليوم أن أنظمتها الدفاعية تمكنت من تدمير 100 طائرة مسيرة من أصل 179 أطلقتها روسيا في هجوم جوي استهدف البلاد خلال الليل.

وأوضحت القوات الجوية في بيان لها، أن 63 طائرة مسيرة أخرى "فقدت مواقعها"، وهو ما يشير عادة إلى تأثير التشويش الإلكتروني.

وأفادت تقارير إعلامية بوقوع أضرار في مناطق زابوريجيا و خاركيف و سومي، بالإضافة إلى العاصمة /كييف/ جراء الهجمات.

وفي وقت لاحق، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل شخصين على الأقل وإصابة أربعة آخرين في غارات جوية روسية جديدة على منطقة سومي في شمال شرق أوكرانيا.

وفي العاصمة كييف، أصدرت السلطات تحذيرات من غارات جوية، حيث دعا فيتالي كليتشكو عمدة المدينة، السكان إلى البحث عن أماكن للاختباء مشيرا إلى أن الحطام الناتج عن جسم طائر أصاب مبنى في العاصمة مما أسفر عن اندلاع حريق.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب بينهما في فبراير 2022 بشكل شبه يومي، التقارير التي تؤكد تصدي كل منها لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات.