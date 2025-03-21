العالم اليوم - الدعم السريع: معركة القصر الجمهوري "لم تنته بعد"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 01:25 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، الجمعة، أنها موجودة في محيط القصر الجمهوري بالخرطوم، بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة عليه في وقت سابق من اليوم ذاته.

وأوضحت قوات الدعم السريع في بيان أن "المعركة لم تنته بعد".

وكان الجيش السوداني أعلن، الجمعة، أنه سيطر على القصر الجمهوري في الخرطوم، بعدما دخلته قواته من الناحية الشرقية.

وأصدر الجيش بيانا وصف عملية استعادة القصر بـ"الملحمة".

وقال البيان إن قوات الجيش هزمت قوات الدعم السريع بمناطق وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري (رمز سيادة وكرامة الامة السودانية) والوزارات".

وأضاف أن القوات "دمرت أفراد ومعدات العدو تدميرا كاملا، واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته بالمناطق المذكورة".

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت على القصر عام 2023، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب مع الجيش السوداني.

وتستمر الحرب في السودان منذ قرابة العامين مخلفة عشرات آلاف القتلى، كما تسببت في نزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينما يواجه أكثر من 100 ألف شخص خطر المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.

ويتقاسم طرفا النزاع السيطرة على مناطق مختلفة من البلاد، إذ يمسك الجيش بالشمال والشرق، في حين تسيطر قوات الدعم السريع على معظم إقليم دارفور وأجزاء من الجنوب.