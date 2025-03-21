العالم اليوم - حماس: لا نزال نبحث مقترح ويتكوف بشأن غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 01:25 مساءً - أعلنت حركة حماس، الجمعة، أنها لا تزال تبحث مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وأفكارا أخرى متنوعة، بهدف التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة وانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وقالت الحركة في بيان: "تؤكد الحركة أنها لا تزال في قلب المفاوضات، وتتابع بكل مسؤولية وجدية مع الإخوة الوسطاء، ولا تزال تتداول في مقترح ويتكوف والأفكار المختلفة المطروحة، بما يحقق إنجاز صفقة تبادل تؤمن الإفراج عن الأسرى، وإنهاء الحرب، وتحقيق الانسحاب".

والأسبوع الماضي قدم ويتكوف خطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى أبريل، بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي، ولإتاحة الوقت للتفاوض على وقف دائم للقتال.

وتوصلت إسرائيل وحماس، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار من 3 مراحل، يقود إلى إنهاء الحرب في غزة.

وبعد انتهاء المرحلة الأولى مطلع مارس الجاري، رفضت إسرائيل الانخراط في المرحلة الثانية، وهو ما تمسكت به حماس.

وبدلا من ذلك، أيدت إسرائيل مقترح المبعوث الأميركي بتمديد المرحلة الأولى لعدة أسابيع، تستأنف خلالها المفاوضات، لكن حماس رفضت ذلك وأصرت على بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي يعني فعليا إنهاء الحرب.

وفجر الثلاثاء استأنفت إسرائيل الحرب بضربات قوية على غزة قتل خلالها مئات الفلسطينيين، علما أنها منعت دخول المساعدات إلى القطاع قبل أيام.