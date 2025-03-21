العالم اليوم - اجتماع طارئ.. المركزي التركي يرفع الفائدة لكبح انهيار الليرة

انتم الان تتابعون خبر اجتماع طارئ.. المركزي التركي يرفع الفائدة لكبح انهيار الليرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 10:21 صباحاً - قال البنك المركزي التركي الخميس إنه رفع سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة إلى 46 بالمئة في اجتماع عارض للجنة السياسة النقدية لتقييم المخاطر التي قد تشكلها أحدث التطورات على توقعات التضخم.

وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الرئيسي، وهو سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع، ثابتا عند 42.5 بالمئة، في حين أبقى سعر الاقتراض لليلة واحدة ثابتا عند 41 بالمئة.

وأظهر بيان المركزي التركي إنه تم اتخاذ تدابير بشأن سيولة الليرة التركية والعملات الأجنبية للحد من تقلبات السوق، كما سيتم اتخاذ تدابير إضافية إذا لزم الأمر للحفاظ على الأداء الفعال للأسواق المالية.

وأضاف البيان: "إذا كان من المتوقع حدوث تدهور كبير ومستمر في معدلات التضخم، فسوف يتم تشديد موقف السياسة النقدية. وسوف يتخذ المجلس قراراته ضمن إطار عمل يمكن التنبؤ به ويعتمد على البيانات ويتسم بالشفافية".

هذا وكانت العملة التركية قد شهدت تراجعا بشكل حاد الأربعاء بعد أن اعتقلت السلطات رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أهم المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان.