العالم اليوم - المغرب‭ ‬يعتزم توسعة مطار الدار البيضاء بـ 1.5 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر المغرب‭ ‬يعتزم توسعة مطار الدار البيضاء بـ 1.5 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 09:24 صباحاً - أعلن المكتب الوطني للمطارات في المغرب أمس الخميس خطة لبناء محطة جوية جديدة في مطار الدار البيضاء بتكلفة استثمارية تبلغ 15 مليار درهم (1.55 مليار دولار) بهدف زيادة عدد المسافرين ثلاثة أمثال بحلول موعد استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030.

وذكر المكتب في بيان أن المحطة الجديدة ستكون بمثابة مركز للسفر في أفريقيا وسيجري ربطها بخط القطار الفائق السرعة الذي سيربط بين القنيطرة ومراكش.

وأعلن المغرب عن مشروع شبكة القطارات المنفصل بالفعل في وقت سابق.

ويأتي توسيع مطار الدار البيضاء في إطار سعي المملكة لزيادة الطاقة الإجمالية لمطارات المغرب إلى 78 مليون مسافر لاستيعاب حركة السفر في الفترة التي تسبق مباريات نهائيات كأس العالم التي سيستضيفها بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

وأوضح المكتب أن مطار الدار البيضاء من المتوقع أن يستقبل 35 مليون مسافر سنويا بحلول 2029 يزيادة عن 10.5 مليون حاليا.

واستقبل المغرب عددا غير مسبوق من الزوار بلغ 17.4 مليون العام الماضي، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن العام السابق. ومن المتوقع أن يجذب 26 مليونا في 2030.

وتخطط الخطوط الملكية المغربية لزيادة أسطولها أربعة أمثال إلى 200 طائرة بحلول 2037.