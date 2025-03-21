العالم اليوم - تصفيات المونديال.. فينيسيوس يقود البرازيل لعبور كولومبيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 09:24 صباحاً - قاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور منتخب بلاده لاستعادة نغمة الانتصارات، التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين بتصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب البرازيل فوزا ثمينا ومتأخرا بنتيجة 2-1 على ضيفه منتخب كولومبيا، مساء الخميس بالتوقيت المحلي، في المرحلة 13 للتصفيات المؤهلة للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبادر منتخب البرازيل بالتسجيل مبكرا عن طريق رافينيا، نجم فريق برشلونة الإسباني، في الدقيقة السادسة من ركلة جزاء حصل عليها بعد سقوطه داخل منطقة جزاء كولومبيا في كرة مشتركة مع دانييل مونوز، مدافع المنتخب الضيف.

ووضع رافينيا الكرة أرضية على يمين كاميلو فارغاس حارس مرمى كولومبيا، الذي ارتمى في الجهة المقابلة.

وأحرز لويس دياز هدف التعادل للمنتخب الكولومبي في الدقيقة 41، بعدما تسلم تمريرة من زميله خاميس رودريغيز، ليسدد تصويبة زاحفة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار أليسون بيكر، حارس مرمى منتخب البرازيل زميله في ليفربول الإنجليزي.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، منح فينيسيوس النقاط الثلاث للمنتخب البرازيلي، عقب تسجيله الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وسدد فينيسوس قذيفة من خارج المنطقة، ليضع الكرة على يسار فارغاس، الذي حاول التصدي لها من دون جدوى.

وارتفع رصيد منتخب البرازيل، الذي تعادل في مباراتيه الماضيتين بالتصفيات مع فنزويلا وأوروغواي، إلى 21 نقطة من 13 مباراة، متقدما إلى المركز الثاني مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ومتأخرا بفارق 4 نقاط خلف غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين الذي خاض 12 لقاء فقط.

في المقابل، توقف رصيد منتخب كولومبيا، الذي تكبد خسارته الرابعة في التصفيات، مقابل 5 انتصارات و4 تعادلات، عند 19 نقطة في المركز السادس.

يذكر أن أصحاب المراكز الستة الأولى في جدول الترتيب سوف تتأهل للمونديال، الذي يجرى صيف العام المقبل، في حين يخوض صاحب المركز السابع ملحقا عالميا.