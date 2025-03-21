العالم اليوم - إغلاق مطار هيثرو جراء اندلاع حريق في محطة كهرباء

انتم الان تتابعون خبر إغلاق مطار هيثرو جراء اندلاع حريق في محطة كهرباء من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 05:18 صباحاً - أعلن مطار هيثرو البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة، أنه يشهد انقطاعا واسعا للتيار الكهربائي بسبب حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالتيار.

وذكر المطار الذي يقع غرب لندن أنه سيظل مغلقا حتى منتصف ليل الجمعة -السبت.

وصرح متحدث باسم المطار بأنه "يشهد انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي في جميع أنحاء المطار"، وحذر المسافرين من التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان: "بينما تستجيب فرق الإطفاء للحادث، لا يزال موعد استعادة الكهرباء غير واضح. وللحفاظ على سلامة ركابنا وزملائنا، ليس أمامنا خيار سوى إغلاق مطار هيثرو حتى الساعة 23:59 من يوم 21 مارس 2025".

وأضاف البيان: "نتوقع اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة، ونرجو من المسافرين عدم التوجه إلى المطار تحت أي ظرف من الظروف حتى إعادة فتحه".

ووفق سكاي نيوز، فإن الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو معطل حاليًا، حيث يسعى المسافرون جاهدين للحصول على معلومات.

واندلع الحريق في محطة كهرباء فرعية في هايز، على بُعد حوالي ميل ونصف، ويُعتقد أن آلاف المنازل انقطعت عنها الكهرباء، على ما أفادت سكاي نيوز.

وأعلنت فرقة إطفاء لندن (LFB) أن 10 سيارات إطفاء وحوالي 70 رجل إطفاء كانوا في موقع الحادث في شارع نيستلز.

وأفادت بأن محولاً كهربائياً داخل المحطة الفرعية اشتعل، لكن سبب الحريق لا يزال مجهولاً حتى الآن. وتم إجلاء حوالي 150 شخصاً، وفرض طوق أمني بطول 200 متر.

ويعد مطار هيثرو أحد أكثر مطارات العالم ازدحامًا، وقد سجل رقمًا قياسيًا بلغ 83.9 مليون مسافر العام الماضي، بمعدل هبوط أو إقلاع طائرة كل 45 ثانية تقريبًا.