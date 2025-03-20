العالم اليوم - فيديو.. زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. زيلينسكي يقطع الاتصال مع ماكرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 10:25 مساءً - في واقعة غريبة، أنهى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مكالمة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وطلب منه الانتظار حتى يقوم بالاتصال به لاحقا.

فوفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل فقد اتصل ماكرون بزيلينسكي خلال محادثة للرئيس الأوكراني مع الصحفيين، فالتقط الهاتف وأوضح أنه يتحدث إلى وسائل الإعلام، ووعد بمعاودة الاتصال خلال 15-20 دقيقة.

بحسب الصحيفة أوقف الرئيس الأوكراني المؤتمر الصحفي للرد على هاتفه، مازحا بأدب: "آسف يا إيمانويل... لدي محادثة مع بعض الصحفيين فقط".

وتابع: "هل يمكنني معاودة الاتصال بك بعد بضع دقائق، 15-20 دقيقة؟ من فضلك، شكرا لك يا إيمانويل".

بعد لحظات، قال زيلينسكي للصحفيين: "علاقاتنا وثيقة. إنه يساعدنا كثيرا. أنا ممتن جدا له".

وتابع: "سأتصل به بعد محادثتنا"، مقدرا أنه يتحدث مع ماكرون "مرة واحدة يوميا في المتوسط".