أوكرانيا تسقط 75 مسيّرة روسية
أعلن الجيش الأوكراني، اليوم عن أن روسيا أطلقت 171 طائرة مسيّرة في هجوم جديد خلال الليل.
وذكر الجيش في بيان أنه أسقط 75 طائرة مسيّرة، في حين لم تصل 63 مسيّرة منها إلى أهدافها، بسبب التشويش الإلكتروني على الأرجح.
تجدر الإشارة إلى أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان منذ بداية الحرب بينهما قبل ثلاثة أعوام بشكل شبه يومي، التقارير التي تؤكد تصدي كل منها لهجمات من الطرف الآخر دون التحقق من هذه البيانات.
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