العالم اليوم - واشنطن: ترامب يدعم ما تقوم به إسرائيل في غزة "بشكل كامل"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 06:24 مساءً - أكد البيت الأبيض الأميركي، الخميس، أن الولايات المتحدة تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بشكل كامل.

وذكر البيت الأبيض أن "ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) يدعم بشكل كامل ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة". وأضاف أن "حماس هي من اختارت التلاعب بأرواح الناس واستثمارها إعلاميا".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر واشنطن: ترامب يدعم ما تقوم به إسرائيل في غزة "بشكل كامل" .. في رعاية الله وحفظة