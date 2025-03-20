الجيش الإسرائيلي يطالب سكان بني سهيلا في غزة بالإخلاء الفوري

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 04:28 مساءً - أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا مسبقا وأخيرا لسكان منطقة بني سهيلا في قطاع غزة، محذرا من غارة جوية وشيكة، وطالبهم بالإخلاي الفوري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الخميس: إلى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في المنطقة المحددة في بني سهيلا، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!".

‏وأضاف "تعود المنظمات الإرهابية وتطلق قذائفها الصاروخية من داخل المدنيين، لقد حذرنا هذه المنطقة مرات عديدة".

‏وختم البيان "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري غربا إلى مراكز الإيواء المعروفة".

وصباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عملية برية في شمال قطاع غزة مع تواصل الغارات على أنحاء القطاع.

وكانت إسرائيل قد استأنفت فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.

وتسبب القصف الإسرائيلي، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، بمقتل وإصابة أكثر من ألف شخص، وسط إدانات عربية ودولية لهذا الهجوم الذي خرق وقف إطلاق النار في القطاع.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء، أن قواته بدأت عملية برية محددة ودقيقة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبها، مشيرا إلى أنه خلال العملية سيطرت القوات ووسعت سيطرتها المتجددة على وسط محور نتساريم.