العالم اليوم - "أليانز تريد" تحذر من تصاعد إفلاس الشركات في 2025

انتم الان تتابعون خبر "أليانز تريد" تحذر من تصاعد إفلاس الشركات في 2025 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 02:22 مساءً - تتوقع شركة "أليانز تريد" الألمانية للتأمين الائتماني أن تزيد حالات إفلاس الشركات، سواء في ألمانيا أو على المستوى العالمي.

ووفقًا لدراسة بعنوان "حالات الإفلاس العالمية في زمن اقتصاد الحرب"، يتوقع الباحثون تسجيل 24 ألف و300 حالة إفلاس في ألمانيا هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 بالمئة تقريبًا مقارنة بعدد هذه الحالات في العام السابق.

وأوضح ميلو بوجارتس، رئيس "أليانز تريد" في ألمانيا، أن المخاطر لا تزال مرتفعة.

ويُرجع مؤلفو الدراسة هذه التوقعات إلى نمو الاقتصاد الألماني بمعدل ضعيف، والتحديات الهيكلية المتمثلة في التحول في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى النزاع الجمركي.

وعلى الرغم من أن حالات الإفلاس لا تزال في تزايد، فإن معدل الزيادة المتوقع لعام 2025 أقل مما كان عليه في 2024. ففي عام 2024، كانت الزيادة في حالات الإفلاس في ألمانيا حوالي 23 بالمئة مقارنة بالعام السابق حسبما سجل فرع "أليانز" في باريس.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل الزيادة في عام 2026، حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة بنسبة تقارب 2 بالمئة فقط.

كما تتوقع "أليانز تريد" ارتفاع حالات إفلاس الشركات عالميًا أيضًا، حيث يُتوقع تسجيل زيادة بنسبة 6 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بعد أن بلغت الزيادة في عام 2024 حوالي 10 بالمئة.

وأوضحت آيلين سوميرسان كوكفي، الرئيسة التنفيذية لـ"أليانز تريد"، أن أحد أسباب هذه الزيادة هو تأخر البنوك المركزية في تخفيض أسعار الفائدة، بحسب وكالة أسوشيتد برس.

وأضافت أن معدلات الفائدة المرتفعة تشكل عبئًا على الشركات وخصوصا الشركات ذات مستويات الدين المرتفعة.