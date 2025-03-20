العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يبدأ عمليات عسكرية برية في أنحاء غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 01:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، بدء عمليات عسكرية برية في أنحاء قطاع غزة.

وقال الجيش إن إحدى العمليات تهدف إلى "توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه".

وحظر الجيش الإسرائيلي حركة سكان قطاع على محور صلاح الدين، بين شمال قطاع غزة وجنوبه وبالعكس، وقال إن التحرك من الشمال إلى الجنوب يسمح فقط عبر طريق الرشيد.

وفي وقت لاحق من الخميس، أعلن الجيش بدء عملية برية على محور الساحل في منطقة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي: "قبل بدء العملية هاجم الجيش والشاباك بنى تحتية إرهابية ونقاط إطلاق قذائف مضادة للدروع تابعة لحماس في منطقة بيت لاهيا".

وتابع: "في المقابل واصل الجيش والشاباك مهاجمة أهداف إرهابية تابعة لمنظمات الإرهابية في أنحاء قطاع غزة خلال ساعات الليلة الماضية حيث هاجمت طائرات سلاح الجو الحربية عشرات المخربين والمباني العسكرية والوسائل القتالية والبنى التحتية الإرهابية الإضافية التي شكلت تهديدا على قوات الجيش ودولة إسرائيل".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت في وقت سابق من الخميس أن الجيش يستعد لإقامة حاجز إضافي في منطقة نتساريم، على المحور الواصل بين جنوب قطاع غزة وشماله.

واستأنفت إسرائيل حرب غزة فجر الثلاثاء، بعد رفضها الانخراط في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقتل منذ ذلك الوقت مئات الفلسطينيين، في هجمات عنيفة شملت مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة عشرات، في غارات إسرائيلية استهدفت منازل في جنوب القطاع فجر الخميس.