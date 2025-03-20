العالم اليوم - طحنون بن زايد يلتقي مستشار الأمن القومي الأميركي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 11:23 صباحاً - التقى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني الإماراتي، مايكل والتز مستشار الأمن القومي الأميركي.

وتناول اللقاء استعراض الشراكة الإماراتية الأميركية في مختلف المجالات، خاصة التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي والطاقة والبنية التحتية والتعاون الاستثماري المشترك، حسبما قال الشيخ طحنون بن زايد على منصة "إكس".

وأضاف: "كما تناولنا الجهود المبذولة لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي".

وأكد الشيخ طحنون بن زايد أن "الإمارات والولايات المتحدة تعملان معا لمواجهة التحديات الراهنة، وتعظيم فرص التنمية والازدهار".

ويجري الشيخ طحنون بن زايد زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، يعقد خلالها اجتماعات رسمية مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، وأقطاب الشركات العالمية، لبحث وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية والتكنولوجية بين البلدين.