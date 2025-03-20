العالم اليوم - الصين تثبت الفائدة للشهر الخامس على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 08:22 صباحاً - أبقت الصين، الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الخامس على التوالي في مارس، بما يتماشى مع توقعات السوق.

وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.1 بالمئة وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.6 بالمئة.

وفي استطلاع للرأي أجرته رويترز وشمل 33 مشاركا في السوق هذا الأسبوع توقع 29، وبما يمثل 88 بالمئة، عدم حدوث أي تغييرات في أي من السعرين.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وخفضت البنوك الصينية في أكتوبر 2024 الفوائد على الإقراض بهوامش أكبر من المتوقع من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي.

وكان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد ضخ الثلاثاء 273.3 مليار يوان (38.1 مليار دولار تقريبا) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.5 بالمئة.

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.