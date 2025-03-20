العالم اليوم - محمد بن سلمان يبحث تطورات غزة وأوكرانيا مع ماكرون

انتم الان تتابعون خبر محمد بن سلمان يبحث تطورات غزة وأوكرانيا مع ماكرون من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 20 مارس 2025 02:21 صباحاً - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، إنه أجرى محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وإنهما نددا باستئناف الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ونقلت رويترز عن ماكرون قوله إنه سيترأس مع الأمير محمد بن سلمان بشكل مشترك مؤتمرا حول حل الدولتين يهدف إلى "المساعدة في إحياء أفق سياسي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين".

وعلى صعيد منفصل، رحب ماكرون بمبادرة جدة التي تبناها ولي العهد السعودي، ومهدت لبدء مفاوضات لإحلال السلام في أوكرانيا. كما ناقشا الوضع في سوريا ولبنان.

وقال ماكرون "تتبنى فرنسا والمملكة العربية السعودية الأهداف نفسها: لبنان ذو سيادة كاملة وسوريا موحدة ومستقرة تشهد عملية انتقالية لا تستثني أحدا".

وشدد الرئيس الفرنسي على أن الشراكة الاستراتيجية مع السعودية تزيد من فرص السلام والأمن في المنطقة.