العالم اليوم - اتفاق سوري لبناني على سحب القوات من حوش السيد علي

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:19 مساءً - اتفقت سوريا ولبنان، الأربعاء، على سحب وحدات الجيش التابعة للبلدين من قرية "حوش السيد علي" الحدودية وعودة المدنيين إليها.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء "سانا" عن العقيد عبدالمنعم ضاهر قائد اللواء الأول بالفرقة 52 في الجيش السوري قوله: "جرى تواصل وتنسيق بين ضابط الارتباط في الوزارة مع نظيره في الجيش اللبناني".

وأضاف أنه: "تم الاتفاق على انسحاب وحدات الجيشين السوري واللبناني من أراضي قرية "حوش السيد علي" وضمان عودة المدنيين إليها دون أي وجود عسكري داخلها، حيث يتمركز الجانبان على أطراف البلدة".

وشدد على أن "الجيش السوري ملتزم بتنفيذ الاتفاق، ونؤكد على أن أي خرق لهذا التفاهم من قبل "حزب الله" سيواجه برد حازم ومباشر دون إنذار مسبق".

وكانت القرية الواقعة في ريف القصير بسوريا قد شهدت اشتباكات بين قوات وزارة الدفاع السورية وعناصر من حزب الله.