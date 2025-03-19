كييف تطلب من روسيا الموافقة على وقف إطلاق نار «غير مشروط»

قبل اتصال «ترامب بوتين» كييف ـ عواصم ـ وكالات: دعت كييف موسكو أمس للموافقة بشكل «غير مشروط» على المقترح الأميركي بهدنة مدتها 30 يوما في أوكرانيا، قبيل اتصال هاتفي مرتقب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيجا «حان الوقت لتظهر روسيا ما اذا كانت تريد السلام فعلا. أوكرانيا دعمت المقترح الأميركي لوقف موقت لإطلاق النار لمدة 30 يوما. نتوقع من الجانب الروسي أن يوافق بشكل غير مشروط على هذا المقترح». ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أن منظومات الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 46 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات روسية خلال الليلة قبل الماضية. وقال البيان «خلال الليلة قبل الماضية، تم اعتراض وتدمير 46 طائرة مسيرة أوكرانية، من قبل أنظمة الدفاع الجوي، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف البيان أنه تم «تدمير 41 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وطائرتين مسيرتين فوق كل من أراضي مقاطعتي بريانسك وكورسك، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول».

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