الجيش السوداني يسيطر على مواقع استراتيجية بالخرطوم

الخرطوم ـ العُمانية: أعلنت القوات المسلحة السودانية، أنها تمكنت من السيطرة على مواقع استراتيجية وسط العاصمة الخرطوم. وقال العميد ركن نبيل عبدالله علي الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، في بيان، إن قوات سلاح المدرعات تقدمت «من جسر الحرية الذي يربط بين أحياء جنوب الخرطوم ووسط المدينة، ونجحت في السيطرة على مواقع استراتيجية كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع». وأشار إلى أن قوات الجيش تمكنت من تطهير مستشفى الشعب التعليمي من العناصر المسلحة. ولا يزال النزاع المسلح في السودان مستمرا بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023.

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