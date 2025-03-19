شهداء وجرحى فـي قصف إسرائيلي على غزة .. و40 ألفا حصيلة التهجير بالضفة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزة موقعة عددا من الشهداء والجرحى، حيث جدد جيش الاحتلال إطلاق النار على الأحياء الجنوبية لمدينة رفح والقرى الشرقية لخان يونس.

واستشهد فلسطيني إثر استهداف طائرة استطلاع على مفترق الكويت جنوب مدينة غزة، كما ارتقى شاب متأثراً بإصابته الحرجة جرّاء عدوان الاحتلال قبل أكثر من شهر ونصف، في رفح جنوب قطاع غزة. واستشهدت شابة متأثرة بإصابتها في قصف منزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع، لتلتحق بوالدها وشقيقها اللذين استشهدا خلال الحرب. وانتشل المسعفون جثمان شاب فلسطيني من شرق مخيم البريج اغتاله جيش الاحتلال مع احد رفاقه وظل الجثمان محتجزا لأكثر من اربع وعشرين ساعة. كما يواصل جيش الاحتلال عدوانه على شمال الضفة مما أسفر عن عشرات الشهداء وتهجير نحو 40 ألفا من الأهالي من المخيمات، وتدمير بنيتها الأساسية. وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ50 على التوالي، ولليوم الـ37 على مخيم نور شمس، ولليوم الـ56 على مدينة ومخيم جنين. وذكرت مصادر محلية أن 200 عائلة نزحت من منازلها في مخيم طولكرم خلال 24 ساعة جراء تصاعد عدوان الاحتلال وتهديداته للسكان بأنه يجب مغادرة بيوتهم وعدم العودة إليها. وفي جنين، واصلت قوات الاحتلال حرق منازل في مخيم جنين، حيث أحرقت عددا من المنازل، كما أغلقت مدخل مستشفى جنين الحكومي بالسواتر الترابية، وتواصل تحركاتها العسكرية في محيط المخيم، وفي شوارع عدة في المدينة. وتتمركز دبابات الاحتلال ومدرعاته في محيط المخيم، فيما تواصل الجرافات تجريف شوارع، وتوسيع أخرى، لدخول الآليات العسكرية.