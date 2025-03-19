العالم اليوم - سؤال ورسالة أوروبية لإسرائيل: لماذا تقومون بذلك؟

انتم الان تتابعون خبر سؤال ورسالة أوروبية لإسرائيل: لماذا تقومون بذلك؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 12:24 مساءً - أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الأربعاء، أنها أبلغت وزير الخارجية الإسرائيلي أن الضربات الأخيرة على غزة "غير مقبولة"، بعدما موجة قصف إسرائيلية تعد الأعنف منذ وقف إطلاق النار في 19 يناير.

وقالت كالاس إنها سألت وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء: "لماذا تقومون بذلك؟".

وأضافت أنها أوصلت لساعر رسالة مفادها بأن "ذلك غير مقبول"، مشيرة على وجه الخصوص إلى "الخسائر في أرواح المدنيين".

وأتت تعليقات كالاس بعد أن أعلنت إسرائيل استئناف حربها على قطاع غزة، وشنت غارات عنيفة فجر الأحد أدت إلى مقتل مئات الفلسطينيين دفعة واحدة.

وكانت مصر طالبت الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل، للتوقف "فورا" عن هجماتها على قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصالات هاتفية مع مسؤولين أوروبيين، على "ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل، للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين في قطاع غزة".

كما أكد على ضرورة "قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم، للوصول لوقف دائم لإطلاق النار".