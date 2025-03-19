العالم اليوم - مصر تطالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل لوقف حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 11:17 صباحاً - طالبت مصر الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل، للتوقف "فورا" عن هجماتها على قطاع غزة.

جرى ذلك خلال اتصالات هاتفية لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع مسؤولين أوروبيين.

والثلاثاء أجرى عبد العاطي اتصالات هاتفية مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، ووزير خارجية النرويج إسبين بارث إيد، ونظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وقال مصدر رسمي مصري إن الاتصالات ركزت على تجدد الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتداعياته على استقرار المنطقة.

وأكد عبد العاطى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية الجديدة تعيد التوتر إلى المنطقة، وتعرقل المساعي الهادفة إلى التهدئة وإعادة الاستقرار.

وشدد الوزير المصري على "ضرورة ممارسة الاتحاد الأوروبي الضغط على إسرائيل، للتوقف فورا عن عدوانها على المدنيين في قطاع غزة".

كما أكد على ضرورة "قيام الأطراف بممارسة ضبط النفس لإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودهم، للوصول لوقف دائم لإطلاق النار".