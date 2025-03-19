أمريكا تهدد بعقوبات على فنزويلا حال رفض استقبال المرحلين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 09:31 صباحاً - هدد ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، بفرض عقوبات إضافية على فنزويلا إذا لم توافق على قبول مواطنيها المُرحّلين من الولايات المتحدة "دون تأخير أو أعذار إضافية".

وقال روبيو، في منشور على منصة "إكس": "إن فنزويلا ملزمة بقبول مواطنيها المُرحّلين من الولايات المتحدة. هذا ليس موضوعًا للنقاش أو التفاوض، ولا يستحق أي مكافأة"، فيما لم يصدر تعليق بعد من الحكومة الفنزويلية.

وأضاف أنه في حال رفض فنزويلا استقبال الرحلات الجوية الخاصة بترحيل الفنزويليين بانتظام، فإن واشنطن ستتخذ "إجراءات تصعيدية" بفرض عقوبات اقتصادية أكثر صرامة.

ومنذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تسريع عمليات ترحيل المهاجرين الذين ليس لديهم وضع قانوني في الولايات المتحدة.

وفي فبراير الماضي، أعلن ترامب أن الحكومة الفنزويلية وافقت على استعادة جميع المهاجرين الفنزويليين غير الشرعيين المحتجزين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن فنزويلا أكدت أنها ستتكفل بتوفير وسائل النقل اللازمة لإعادتهم.