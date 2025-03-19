العالم اليوم - منع التجمعات في إسطنبول وتقييد الوصول لمنصات تواصل في تركيا

انتم الان تتابعون خبر منع التجمعات في إسطنبول وتقييد الوصول لمنصات تواصل في تركيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:16 صباحاً - أصدر والي إسطنبول أمرا، صباح الأربعاء، بحظر التجمعات والتظاهرات في المدينة التركية لمدة 4 أيام، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

ومن جهة أخرى، قالت منظمة مراقبة الإنترنت ‭)‬نت بلوكس‭(‬ إن تركيا قيدت الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ومنها "إكس"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام"، و"تيك توك"، الأربعاء.

وجاء ذلك في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، على خلفية "تحقيقات في قضية فساد"، وفق مراسلنا.