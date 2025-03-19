العالم اليوم - اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:20 صباحاً - اعتقلت السلطات التركية رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو ومستشاره الإعلامي، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج" صباح الأربعاء.

وجاء أمر الاعتقال إثر "تحقيقات في قضية فساد"، وفق مراسلنا. وكان مراد أونجون المستشار الصحفي لإمام أوغلو، أعلن في منشور على منصة "إكس" أن رئيس بلدية إسطنبول "محتجز"، من دون إبداء أسباب.

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