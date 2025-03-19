العالم اليوم - 14 قتيلا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

انتم الان تتابعون خبر 14 قتيلا في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 07:20 صباحاً - قتل 14 فلسطينيا فجر الأربعاء، في سلسلة غارات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة، حسب مصادر طبية ومحلية فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن الغارات استهدفت مناطق في خان يونس ورفح جنوبي القطاع، إضافة إلى قصف طال مخيم البريج وسط القطاع ومنزلا في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

ففي خان يونس، قتل 4 أشخاص من بينهم امرأتان، في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع عابدين غرب المدينة.

كما أسفر قصف آخر على خيمة للنازحين في محيط منطقة فش فرش جنوب غربي خان يونس، عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين.

وفي هجوم منفصل، قتلت امرأة ورجل وأصيب 3 آخرون، من جراء استهداف خيمة نازحين قرب سجن أصداء شمال خان يونس.

وفي رفح، أفادت المصادر بمقتل شخصين وإصابة آخر نتيجة قصف في المنطقة الصناعية بالمدينة.

وفي تطور آخر ، قصف منزل لعائلة الحطاب قرب دوار أبو عيدة في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وحدوث دمار واسع.

ويواصل سلاح الجو الإسرائيلي شن غارات على مناطق أخرى في القطاع، من بينها مخيم البريج وسط غزة، ولم ترد معلومات فورية عن الضحايا والأضرار.

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت عن مقتل أكثر من 420 شخصا، الثلاثاء، في غارات جوية إسرائيلية مباغتة أنهت حالة الهدنة الهشة التي استمرت لأسابيع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في يناير الماضي.

وجاء الهجوم بعد تعثر المفاوضات لاستكمال مراحل وقف إطلاق النار، وتبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بإفشال الاتفاق.