العالم اليوم - "لام شمسية" يثير الجدل بسبب "التحرش بالأطفال"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:28 مساءً - أثار مسلسل "لام شمسية" الذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجدل بعد بث أولى حلقاته وذلك بسبب تناوله قضية التحرش الجنسي بالأطفال.

وقد تسبب المسلسل في حالة من الانقسام وسط الجمهور بين من أشاد بجرأة اختيار الموضوع وأهمية إثارته وبين من انتقد تجسيد طفل لدور "متحرش به" ومدى تأثير ذلك على نفسيته.

ويتناول المسلسل الرمضاني "التحرش الجنسي بالأطفال" وذلك لتسليط الضوء على هذه القضية وخطورتها على المجتمع والتحسيس بأهمية التعامل مع الطفل والتواصل معه.

وتتمحور قصة المسلسل حول نيللي وتجسد شخصيتها أمينة خليل، حيث تعمل كمعلمة في المدرسة التي يدرس بها الطفل يوسف وهو الممثل علي البيلي، ابن زوجها طارق الذي يجسد شخصيته أحمد السعدني، حيث يعاني يوسف في المسلسل من حالة نفسية غامضة تتكشف مع توالي الأحداث.

وردا على الانتقادات بخصوص تجسيد الطفل "يوسف" لمشاهد جرئية متعلقة بموضوع المسلسل نشر المخرج كريم الشناوي مقطع فيديو يظهر كواليس تصوير المشهد.

وقال المخرج "أثناء تصوير "لام شمسية" سلامة "علي"، الطفل اللي بيمثل دور يوسف، وسلامة كل الأطفال في المسلسل كانت من أهم أولوياتنا".

بدورها كتبت مؤلفة المسلسل مريم نعوم: "أرجوكم أرجوكم أرجوكم ماتحملوش الطفل بطل المسلسل أكثر من طاقته بالبوستات اللي فيها أسئلة مربكة أو تعليقات بتوصم الشخصية اللي بيلعبها أو تحليلات غير علمية.. الطفل ده أشجع من ناس كتير قوي.. فأرجوكم نمسك نفسنا شوية عن الرغبة في إننا ننزل بوستات فيها أي تعليقات أو أسئلة ممكن تكون مؤذية حتى لو النية طيبة".

وأضافت عبر حسابها على منصة "فيسبوك": "الهدف الجماعي أهم بكتير من التعليقات الفردية اللي ضررها هيكون أكبر بكتير من نفعها في اللحظة دي.. خاصة إن كل الأسئلة هيتجاوب عليها على مدار الأحداث".