الكرملين: بوتين أيد في الاتصال مع ترامب وقفا متبادلا للهجمات على البنية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 08:25 مساءً - أكد الكرملين مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيد فكرة نظيره الأمريكي دونالد ترامب بشأن الوقف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا للهجمات على البنية التحتية للطاقة

وجاء في بيان الكرملين: "خلال المحادثة، طرح دونالد ترامب اقتراحا يقضي بامتناع أطراف النزاع عن شن هجمات على منشآت البنية التحتية للطاقة لمدة 30 يوما. وقد استجاب فلاديمير بوتين لهذه المبادرة بإيجابية، وأصدر على الفور الأمر المناسب للجيش الروسي".

ولفت الرئيس الروسي إلى أن "الشرط الرئيسي لمنع تصعيد الصراع يجب أن يكون التوقف الكامل عن تقديم المساعدات العسكرية الأجنبية وعن توفير المعلومات الاستخباراتية لكييف".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف لجهة وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

وأكد مصدر روسي لوكالة "سي إن إن"، أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية سارت بشكل جيد للغاية واستمرت حوالي ساعتين.