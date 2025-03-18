مصدر روسي: المكالمة بين بوتين وترامب سارت بشكل جيد للغاية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 08:25 مساءً - أكد مصدر روسي مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أجريا مكالمة هاتفية سارت بشكل جيد للغاية واستمرت حوالي ساعتين.

ونقلت قناة "CNN" عن المصدر قوله إن "المحادثات سارت بشكل جيد للغاية".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب مكالمة مهمة استمرت نحو ساعتين ونصف لجهة وضع النقاط على الحروف في سبل إنهاء النزاع الأوكراني.

وكانت موسكو وواشنطن قد عبرتا عن تفاؤلهما حيال المحادثات التي جرت بينهما في الفترة الأخيرة لكنهما اتفقتا على أنه لا يمكن حل أبرز المسائل العالقة بشأن حل النزاع الأوكراني إلا من خلال إجراء اتصال على أعلى المستويات.

ومن المقرر أن يتحدث ترامب إلى الصحفيين فور انتهاء المكاملة، حسب البيت الأبيض. فيما صرح المتحدث باسم الكرملين في وقت سابق اليوم بأن الكرملين سيحدد شكل الإعلان عن نتائج المحادثة، ولا يُتوقع أن يلقي بوتين خطابا بعدها.