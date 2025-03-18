تحذيرات من هجمات صاروخية أوكرانية في مقاطعة بيلغورود تزامنا مع مكالمة بوتين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 08:25 مساءً - حذرت سلطات مقاطعة بيلغورود الروسية من هجمات صاروخية أوكرانية تزامنا مع مكالمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف: "كامل أراضي مقاطعة بيلغورود تحت تهديد خطر صاروخي أوكراني".

وطلب غلادكوف من سكان المقاطعة النزول إلى الملاجئ والاحتماء فيها حتى إعلان زوال تهديد الهجمات الصاروخية.

وتابع: "لا يزال الوضع في كراسنويارسك خطيرا، وزارة الدفاع وحرس الحدود ينفذون مهامهم القتالية الموكلة إليهم".

وأضاف: "أولويتنا قبل كل شيء، ضمان سلامة السكان وهذه مسؤوليتنا".

وفي وقت لاحق، أعلن غلادكوف زوال تهديد الهجمات الصاروخية في جميع أرجاء المقاطعة.

وتستهدف قوات كييف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي.

وتحاول القوات الأوكرانية بشكل دائم استهداف منشآت ومرافق مدنية داخل الأراضي الروسية باستخدام الطائرات المسيرة، والقذائف والصواريخ.