العالم اليوم - تعليق الدوام في مدارس غزة.. ونداء للتبرع بالدم

انتم الان تتابعون خبر تعليق الدوام في مدارس غزة.. ونداء للتبرع بالدم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 12:27 مساءً - علقت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، الثلاثاء، الدوام في جميع المدارس والمؤسسات التعليمية حتى إشعار آخر، "بسبب الانتهاك المستمر للهدنة من الاحتلال الإسرائيلي".

ووفق المركز الفلسطيني للإعلام، "جاء قرار وزارة التعليم نظرًا للظروف الأمنية الصعبة؛ وذلك حفاظًا على سلامة الطلبة والمعلمين في ظل القصف المكثف على قطاع غزة".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 350 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر اليوم على قطاع غزة.

وشنت إسرائيل ضربات جوية جديدة في أنحاء قطاع غزة، متعهدة بـ"تصعيد القوة العسكرية" بعد تعثر المحادثات مع حركة حماس بشأن الإفراج عن مزيد من الرهائن.

صحة غزة تدعو إلى التبرع بالدم

وفي السياق، أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة مناشدة عاجلة للتبرع بالدم.

ودعت الوزارة في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك: "المواطنين والقادرين على التبرع بالدم إلى التوجه بشكل عاجل إلى المستشفيات العاملة في قطاع غزة للتبرع بالدم".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "للاحتياج العاجل لوحدات دم بعد نفاد رصيدها داخل بنك الدم".