7 قتلى جراء تحطم طائرة في هندوراس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - أعلنت السلطات عن تحطم طائرة قبالة ساحل هندوراس على البحر الكاريبي مساء أمس الاثنين بعد دقائق من إقلاعها من جزيرة رواتان مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وانتشال عشرة آخرين أحياء من بين الحطام.

وقال وزير النقل في هندوراس إن الطائرة من طراز جيت ستريم وتشغلها شركة لانسا الوطنية للطيران، وكانت تقل 14 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم على متنها، مشيرا إلى أن حطام الطائرة عُثر عليه على بُعد كيلومتر واحد من ساحل الجزيرة، بحسب "رويترز".

وأظهرت قائمة الركاب التي نشرتها وسائل إعلام محلية وجود مواطن أمريكي وآخر فرنسي وطفلين على متن الطائرة. وكانت الطائرة متجهة إلى مطار لا سيبا على البر الرئيسي لهندوراس.

وأكد فرانكلين بورخاس رئيس فرق الإطفاء في رواتان حصيلة الوفيات. وقال مسؤولون في الإطفاء إن من بين القتلى الموسيقي الشهير أوريليو مارتينيز سوازو.

وأظهر مقطع مصور نشرته الشرطة على وسائل التواصل الاجتماعي ضباطا وعمال إنقاذ وهم ينقلون الناجين إلى ساحل صخري، بعضهم على نقالات.

ولم يتضح سبب تحطم الطائرة حتى الآن.

وقال بورخاس لرويترز إن الناجين نُقلوا إلى مستشفى قريب مؤكدًا أن الحادث وقع بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة من الجزيرة.