البيت الأبيض: إسرائيل تشاورت معنا في الغارات على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - قال البيت الأبيض، فجر الثلاثاء، إن إسرائيل تشاورت مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غاراتها على قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وأضافت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت في مقابلة مع قناة فوكس نيوز "تشاور الإسرائيليون مع إدارة ترامب والبيت الأبيض بشأن هجماتهم على غزة الليلة".

وأفاد مسعفون فلسطينيون في غزة بمقتل العشرات في أعقاب سلسلة من أعنف الهجمات الجوية الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ التوصل إلى وقف إطلاق النار في 19 يناير بين إسرائيل وحركة (حماس) الفلسطينية.

وقال قيادي في حماس لرويترز إن إسرائيل أنهت اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "مثلما أوضح الرئيس ترامب، فإن حماس والحوثيين وإيران، وكل من يسعى لإيذاء ليس إسرائيل فحسب، وإنما الولايات المتحدة أيضًا، سيدفع ثمنًا باهظًا. ستُفتح أبواب الجحيم".

وسبق أن أصدر ترامب تحذيرًا علنيًا مستخدمًا كلمات مماثلة، قائلًا إن على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة وإلا "فستفتح أبواب الجحيم على مصراعيها".

واندلعت أحدث موجات إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر 2023، عندما شن عناصر من حماس هجوما على إسرائيل، تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 آخرين.

أما الهجوم العسكري الإسرائيلي السابق على غزة، فتفيد وزارة الصحة في القطاع بأنه تسبب في مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، كما أثار اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم حرب تنفيها إسرائيل. وقد أدى الهجوم إلى نزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من سكان غزة وتسبب في أزمة جوع.