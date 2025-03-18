عائلات المحتجزين الإسرائيليين: استئناف القتال في غزة سيكلفنا حياة ذوينا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 مارس 2025 09:30 صباحاً - طالبت هيئة عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، بعودة الهدنة في القطاع، مؤكدين أن حياة أبنائهم على المحك.

كما طالبت عائلات المحتجزين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمواصلة العمل على إطلاق سراح المحتجزين، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".

واتهمت عائلات المحتجزين الحكومة في تل أبيب بتخليها عن ذويهم، مؤكدة أن استئناف القتال سيكلفهم حياة 59 محتجزا لا يزالون في غزة.

وتابعت: "أكبر مخاوف العائلات والمختطفين ومواطني إسرائيل قد تحقق، لقد اختارت الحكومة الإسرائيلية التخلي عن المختطفين، نحن مصدومون وغاضبون وقلقون بشأن التعطيل المتعمد لعملية إعادة أحبائنا من الأسر المروع لدى حماس".

وأضافت العائلات: "العودة إلى القتال تأتي على حساب 59 محتجزًا ما زالوا في غزة والذين يُمكن إنقاذهم وإعادتهم".

واستأنفت إسرائيل، فجر الثلاثاء، الحرب على قطاع غزة، بزعم رفض حركة "حماس" مقترحات أمريكية لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح محتجزيها من غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر صحية، بسقوط مئات الشهداء والمصابين، بينهم أطفال ونساء ومسنون.