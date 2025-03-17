اليابان تعرب عن تعازيها للولايات المتحدة في ضحايا الأعاصير والعواصف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 08:26 مساءً - أعرب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا، اليوم الاثنين، عن تعازيه العميقة للولايات المتحدة في أعقاب الأضرار الجسيمة التي تسببت بها الأعاصير والعواصف في ولايات الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية -في بيان اليوم الاثنين- أن إيوايا وجّه رسالة تعزية إلى وزير نظيره الأمريكي ماركو روبيو، قال فيها: "أشعر بحزن عميق إزاء الدمار الذي خلفته الأعاصير والعواصف في المناطق المتضررة. وأتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا، كما أتمنى الشفاء العاجل للمصابين وجميع المتضررين من هذه الكارثة".

كما أعرب عن تضامنه العميق مع حكومة وشعب الولايات المتحدة، مؤكدا أن اليابان تقف إلى جانب الولايات المتحدة في هذا الوقت العصيب.

ويشار إلى أن 33 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب عشرات آخرون إثر عبور أعاصير وهبوب عواصف قوية في وسط الولايات المتحدة وجنوبها، وفق ما أفادت السلطات المحلية، فيما عرضت وسائل إعلام محلية لقطات لانهيار أسقف المنازل وانقلاب الشاحنات الكبيرة.