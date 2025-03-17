العالم اليوم - "جنود دوليون ودعم لوجستي" لضمان تطبيق هدنة أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:21 مساءً - أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، أن "عددا كبيرا" من البلدان أعربت عن استعدادها لإرسال قوات بغية ضمان وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا، في سياق "التحالف الطوعي للدول" الذي تسعى باريس ولندن إلى تشكيله.

وبعد يومين من انعقاد مؤتمر افتراضي للبلدان الداعمة لكييف بمبادرة من الحكومة البريطانية، قال ناطق باسم رئيس الوزراء كير ستارمر "نتوقع مشاركة أكثر من 30 بلدا" في هذا التحالف مع "عدد كبير من الدول التي ستوفر جنودا وعدد أكبر سيقدم إسهامات أخرى".

وفي أعقاب انطلاق المفاوضات بين روسيا وإدارة دونالد ترامب للتوصل سريعا إلى وقف لإطلاق النار، يسعى كير ستارمر وإيمانويل ماكرون إلى تشكيل هذا التحالف الذي يهدف إلى ثني موسكو عن انتهاك هدنة محتملة.

وقال الناطق باسم ستارمر إن "رئيس الوزراء أشار في نهاية الأسبوع إلى أن الإسهامات ستختلف باختلاف البلدان وقد أطلقت مباحثات عملانية بشأن ما يمكن لتحالف الدول تقديمه".

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون عسكريون من البلدان الداعمة لكييف الخميس في بريطانيا للمضي قدما في هذه المباحثات، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني.

وبالإضافة إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا، قد تقضي الإسهامات بتوفير دعم لوجستي وتقني لقوة مقبلة لحماية وقف إطلاق النار أو استضافة الطواقم، بحسب ما أفاد الناطق باسم كير ستارمر.

والأحد، هدد الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، بالدخول في حرب ضد حلف شمال الأطلسي إذا تمسكت الدول الأوروبية بخططها لنشر قوات حفظ السلام في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، في منشور على موقع "إكس" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "يلعبان لعبة غبية".

وأضاف في منشوره: "لطالما قيل لهما إن قوات حفظ السلام يجب أن تكون من دول غير أعضاء في الناتو".