العالم اليوم - الشيباني: استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة

انتم الان تتابعون خبر الشيباني: استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:21 مساءً - أكد وزير الخارجية السورية، أسعد الشيباني، الإثنين، التزام سوريا بالعمل مع جميع الشركاء لوصول المساعدات إلى مستحقيها وتأمين عودة اللاجئين.

ولفت الشيباني خلال كلمته في مؤتمر بروكسل التاسع للمانحين إلى أن "استقرار سوريا ينعكس إيجابيا على استقرار المنطقة والعالم، والحكومة السورية هي الضامن الوحيد لأمن واستقرار البلاد".

وطالب برفع العقوبات عن سوريا وإعادة الإعمار، مؤكدا أن ذلك بات ضرورة إنسانية.

وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة مستقلة للمحاسبة والتحقيق في أحداث الساحل السوري، مضيفا: "سنعمل على إعادة الأمن والاستقرار وحماية السلم الأهلي".

وشكر الشيباني جميع الدول المانحة التي قدمت الدعم لسوريا.

ويستضيف الاتحاد الأوروبي المؤتمر في بروكسل منذ عام 2017، لكنه كان ينعقد بدون مشاركة حكومة الرئيس السابق بشار الأسد.