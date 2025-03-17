العالم اليوم - فيديو.. "صفعة" تبكي الفنانة جيسي عبدو خلال تصوير بـ"الدم"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 07:21 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو فيديو لكواليس تصوير مشهد الصفعة التي تلقتها من الممثل رفيق علي أحمد في إحدى حلقات المسلسل الرمضاني "بالدم".

ونشرت عبدو مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، أرفقته بتعليق: "كواليس من أصعب المشاهد التي صورتها في مسلسل بالدم".

وفي الكواليس، بدت عبدو متأثرة وتبكي بعد انتهائها من تصوير المشهد، بينما حاولت الممثلة ماغي بو غصن تهدئتها.

وكانت عبدو قد خسرت قبل سنوات والدها بسبب حريق نشب في المنزل.

والعمل من بطولة ماغي بو غصن، باسم مغنيّة، بديع أبو شقرا، جيسّي عبدو، وسام فارس، جوليا قصّار، كارول عبّود، غابريال يمّين، سعيد سرحان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، ماريلين نعمان، وغيرهم.