العالم اليوم - الصين تحذر تايوان من "الاستفزاز واللعب بالنار"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 17 مارس 2025 04:21 مساءً - قال المكتب الصيني لشؤون تايوان، الإثنين، إن المناورات العسكرية الصينية بالقرب من تايوان بمثابة "عقاب حازم على الترويج المستمر للانفصالية" من قبل رئيس تايوان لاي تشينغ-ته.

وقال متحدث باسم المكتب في بيان: "إذا تجرأت إدارة لاي على الاستفزاز واللعب بالنار، فلن تجني إلا تدمير نفسها".

وتنظر الصين إلى تايوان التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي باعتبارها إقليما تابعا لها، وهو ما ترفضه الحكومة في تايبه.

ودأبت الصين على مدى السنوات الأربع الماضية على القيام بأنشطة عسكرية دورية حول تايوان، وشملت مناورات عسكرية واسعة النطاق في 2022 و2023.

وتقول الصين إن أي تحرك من جانب تايوان لإعلان استقلالها رسميا من شأنه أن يشكل مبررا لمهاجمة الجزيرة.