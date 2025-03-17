31 قتيلا فـي ضربات أميركية تستهدف جماعة «أنصار الله» فـي اليمن

روسيا تقول إنها طلبت من واشنطن عدم «استخدام القوة»

واشنطن ـ عواصم ـ وكالات: قتل 31 شخصا على الأقل في اليمن، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في صنعاء غداة ضربات شنّتها الولايات المتحدة ضد جماعة انصار الله الذين توّعدهم الرئيس دونالد ترامب بـ« جحيم» لم يعهدوه. وفي حين دعا الرئيس الأميركي طهران الى الكفّ عن دعمها لأنصار الله «فورا»، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأنه لا يحق لواشنطن «إملاء» سياسة الجمهورية الإسلامية الخارجية. وأكد ترامب أن الضربات تأتي على خلفية تهديداتهم للتجارة البحرية. وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله أنيس الاصبحي على منصة اكس بأن «الإحصائية الأولية لعدد ضحايا الضربات الأميركية التي استهدفت مناطق مدنية وسكنية في صنعاء ومحافظة صعدة والبيضاء ورداع» وصلت الى «31 قتيلا و101 جريح معظمهم من الأطفال والنساء». وفي طهران توعد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي بأن إيران ستردّ على أي هجوم يستهدفها، وذلك في تصريحات عقب تحذير الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالكفّ عن دعم جماعة أنصار الله في اليمن. وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي إن «إيران لن تشنّ حربا، لكن اذا هددها أحد، ستردّ بشكل مناسب وحاسم وقاطع». ووصف سلامي حركة أنصار الله بأنها «حركة ممثلة للشعب اليمني»، مشيرا أنها «تتخذ قراراتها الاستراتيجية بنفسها». من جانبها أعلنت الخارجية الروسية أن الوزير سيرجي لافروف أبلغ نظيره الأميركي ماركو روبيو بضرورة أن تمتنع واشنطن عن «استخدام القوة» في اليمن والشروع في «حوار سياسي». وأفادت موسكو بأن روبيو أبلغ لافروف خلال اتصال هاتفي جرى بينهما السبت وتطرق الى الحرب في أوكرانيا، بأن واشنطن قررت شنّ ضربات ضد جماعة أنصار الله. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «ردا على الحجج التي تقدم بها الممثلون الأميركيون، شدد سيرجي لافروف على الحاجة الى وقف فوري لاستخدام القوة، وأهمية أن تنخرط كل الأطراف في حوار سياسي لايجاد تسوية تحول دون مزيد من سفك الدماء».