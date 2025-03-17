مقتل 120 عنصرا من «الشباب» بغارات فـي الصومال

مقديشو ـ د.ب.أ: أفادت مصادر بمقتل ما لا يقل عن 120 عنصرا من «مليشيات الشباب» عقب غارات مكثفة أجراها الجيش بالتعاون مع القوات الصديقة ليلة السبت والأحد، على مدينة «جِلٍب» بإقليم جوبا الوسطى في جنوب الصومال.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) عن المصادر قولها إن «الجيش تمكن من دكّ معاقل المتمردين، حيث علم أن 20 إرهابيا، من القادة الميدانيين، كانوا من بين القتلى».
وأضافت المصادر أن «عدة أوكار منسوبة للمليشيات ، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تم تدميرها.
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