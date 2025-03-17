بوتين وترامب سيتحدثان هاتفيا اليوم

موسكو ـ ا.ف.ب: أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيتحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وكان ترامب أعلن ليل الأحد الاثنين أنه ينوي التباحث مع بوتين اليوم الثلاثاء في إطار التقارب الأميركي ـ الروسي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مشيرا الى أن «الكثير من العمل قد أنجِز».

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «هذا ما سيحصل. ثمة محادثة تم الاعداد لها الثلاثاء».

ولم يحدد بيسكوف في تصريحاته لوسائل إعلام من بينها وكالة فرانس برس، جدول المباحثات. لكنها تأتي بعد أيام من إعلان أوكرانيا موافقتها على مقترح أميركي لهدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا، بشرط التزام موسكو بها.

ولم تعط روسيا موقفا نهائيا من المقترح الأميركي بشأن الهدنة. وأبدى بوتين الأسبوع الماضي موافقته على فكرة وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لكنه أكد أن ثمة مسائل «جدية» لا تزال عالقة ويريد مناقشتها مع ترامب.

وتضغط إدارة ترامب منذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، لإبرام تسوية في الحرب التي اندلعت بين روسيا وأوكرانيا عام 2022. وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قال الأحد إن ترامب وبوتين «سيجريان محادثة جيدة وإيجابية» هذا الأسبوع.