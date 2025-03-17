اليابان تعتزم نشر صواريخ بعيدة المدى فـي كيوشو

طوكيو ـ العُمانية: تعتزم الحكومة اليابانية نشر صواريخ بعيدة المدى في جزيرة كيوشو بجنوب غرب اليابان، ضمن جهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية في حالات الطوارئ، وفقًا لما نقلته وكالة كيودو للأنباء عن مصادر حكومية يابانية.

ومن المتوقع أن يبدأ نشر القوات والصواريخ في نهاية السنة المالية المقبلة، بحلول مارس 2026، في إطار تعزيز أمن سلسلة جزر نانسي. ووضحت المصادر أن السلطات اليابانية تقيّم مواقع النشر المحتملة، حيث يبدي السكان المحليون قلقهم من إمكانية استهدافهم في أي هجوم معادٍ. ومن بين المواقع المرشحة لاستقبال الصواريخ، يوفو بمحافظة أويتا، ومدينة كوماموتو. في المقابل، من المستبعد أن يتم نشر القوات في محافظة أوكيناوا الجنوبية، الأقرب إلى البر الرئيس الصيني، تجنّبًا لأي تصعيد في التوترات مع بكين. وذكرت المصادر أن الصواريخ التي سيتم نشرها هي نسخة مُطوّرة من صاروخ «تايب-12» الموجه أرض-بحر التابع لقوات الدفاع الجوي البرية اليابانية، والتي تمتلك مدًى موسّعًا يصل إلى 1000 كيلومتر.