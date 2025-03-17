12 شهيدا بغزة بينهم 9 فـي «مجزرة الخير»

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

أدّت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار في غزة إلى استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين في مناطق متفرقة من القطاع.

واستُشهد تسعة في مجزرة ارتكبها الاحتلال، حينما قصف مركبة تقل موظفين من مؤسسة «الخير» شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى عدد من العاملين الذين حاولوا إسعافهم.

وشيّع الفلسطينيون الشهداء، ومن بينهم أربعة صحفيين، وسط مظاهر حزن واسعة. ودانت الفصائل الفلسطينية ما جرى، ووصفت ما حدث بـ«المجزرة».

واستُشهد الطفل يامن الحملاوي مساء السبت، بعد أن أطلقت طائرات الاحتلال المسيّرة النار باتجاه خيام النازحين مقابل أبراج الندى شمال قطاع غزة.

كما ارتقى شهيدان وأُصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين أثناء تناولهم الإفطار في مخيم البريج وسط القطاع.

وصباح أمس أطلقت دبابات الاحتلال النار بشكل مكثّف على طول محور صلاح الدين (فيلادلفيا) باتجاه المناطق الجنوبية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان ثمانية قد أُصيبوا إثر إلقاء قنبلة من طائرة “كواد كابتر” على خيمة لعائلة القن في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

كما أطلقت دبابات الاحتلال النار صوب المناطق الشرقية من بلدتي عبسان الكبيرة والجديدة شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الخامس عشر على التوالي.

ومع دخول إغلاق المعبر أسبوعه الثالث، تزداد الأوضاع المعيشية صعوبة، في ظل نقص بعض السلع الأساسية.

وفي الضفة الغربية المحتلة واصلت قوات الاحتلال عدوانها على المحافظات الشمالية.. ففي طولكرم، نفذت قوات الاحتلال حملات المداهمة والتفتيش وأقدمت على إحراق وتفجير منازل في مخيم نور شمس شمالي الضفة. وأحرقت قوات الاحتلال منزل عائلة الغول في حارة المدارس بمخيم نور شمس، وفجرت منزل ساهر رايق ومنزل والدته في الحي ذاته.