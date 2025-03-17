قتيلان فـي ضربتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

بيروت ـ ا.ف.ب: قتل شخصان في ضربتين إسرائيليتين في جنوب لبنان على ما أفادت مصادر رسمية لبنانية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على عنصرين من حزب الله.

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