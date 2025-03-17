استجابة للتهديدات الخارجية.. كوريا الشمالية تعزز قواتها النووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 17 مارس 2025 10:27 صباحاً - أعربت وزارة خارجية كوريا الشمالية عن قلقها البالغ إزاء الدول الأعضاء في مجموعة السبع، المتهمة الرئيسية في تدمير السلام والأمن العالميين ونظام منع الانتشار النووي الدولي، بسبب التشكيك في امتلاك دولة ذات سيادة لقوة ردع حرب عادلة بطريقة غير منتجة، وتوضح أنها لن تتسامح أبدًا مع أي انتهاك لسيادة دولتنا وشؤونها الداخلية.

وأكدت كوريا الشمالية في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية على تجديد وتعزيز قواتها النووية من حيث الكمية والنوعية، وفقًا للتهديدات النووية الخارجية، كما ينظمها الدستور والقوانين المحلية الأخرى. وباعتبارها دولة نووية مسؤولة، فإنها ستحافظ بشكل موثوق على السلام والأمن في البلاد والمنطقة والعالم.

وقالت إنَّ الدول التي تستخدم الأسلحة النووية كوسيلة رئيسية لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية عدوانية وهيمنة هي أيضًا أعضاء في مجموعة السبع، والدول التي تشارك في الانتشار النووي غير القانوني والخبيث تحت ذريعة "المشاركة النووية" و"توفير الردع الموسع" ليست سوى أعضاء في مجموعة السبع.

وتابعت: "من الحقائق التي لا يمكن إنكارها أن الولايات المتحدة، الدولة النووية الوحيدة في العالم، تشكل كيانًا يمثل تهديدًا نوويًا، يتسبب في أزمة الصراع النووي في العديد من أنحاء العالم، بما في ذلك شبه الجزيرة الكورية وأوروبا، من خلال بناء الأسلحة النووية غير المحدودة وتدريباتها الحربية النووية العشوائية، كما أنها أكبر ناشر للأسلحة النووية في العالم".

كما ذكرت أن بريطانيا، التي لا تكتفي بأسلحتها النووية، تحاول علنًا إعادة الأسلحة النووية الأمريكية إلى بلادها، وتقود الطريق في نقل تكنولوجيا الغواصات النووية إلى الدول غير النووية، في حين يتم نشر الأسلحة النووية الأمريكية في ألمانيا وإيطاليا.

وفي الوقت نفسه، تشجع فرنسا احتمالاً آخر مثيرًا للقلق لانتشار الأسلحة النووية في المنطقة، من خلال الحديث عن توفير "مظلة نووية" لدول أوروبا الغربية، كما قامت اليابان بترقية علاقتها بالتعاون الأمني مع الولايات المتحدة إلى تحالف نووي من خلال تلقي "الردع الموسع" من الولايات المتحدة، بما في ذلك الأسلحة النووية.

وتشير كافة الحقائق إلى أن مجموعة السبع، التي تضم الولايات المتحدة وحلفاءها، هي جذر حدوث وتفاقم الأزمة النووية الدولية، وأنَّ التخلي الكامل وغير القابل للرجوع عن الأسلحة النووية، يجب أن يبدأ بمجموعة السبع.

وأوضحت أن مجموعة الدول السبع تحولت إلى جماعة تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين، ويجب عليها أولًا أن تتخلى تمامًا عن طموحاتها البالية في الهيمنة النووية، قبل أن يذكر أي شخص "نزع السلاح النووي" أو "التخلي النووي".

وأشارت إلى أنَّ وضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية كدولة نووية، الذي تم تحديده بشكل دائم بموجب القانون الأعلى للبلاد، لن يتغير اعتمادًا على ما إذا كان أي شخص يعترف بذلك أم لا، وستظل قواتنا النووية موجودة إلى الأبد كوسيلة قوية للعدالة تحمي سيادة البلاد وسلامة أراضيها ومصالحها الأساسية، وتمنع الحرب في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا، وتضمن الاستقرار الاستراتيجي في العالم.