العالم اليوم - مصر.. بيان من الداخلية بشأن تحرش سائق بسيدة أجنبية

انتم الان تتابعون خبر مصر.. بيان من الداخلية بشأن تحرش سائق بسيدة أجنبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 مارس 2025 10:22 مساءً - نجحت السلطات المصرية، في ضبط سائق سيارة متهم بالتحرش بسائحة أجنبية خلال توصيلها في مدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.

وبحسب ما أفادته به وزارة الداخلية في بيان، الأحد، فقد كشفت "ملابسات ما تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية عبر شبكة المعلومات الدولية بشأن تعرض سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" لواقعة تحرش من قبل سائق بإحدى شركات النقل الذكي حال قيامه بتوصيلها بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة".

وأضاف البيان أنه: "بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة من دون قصد".

وأكدت البيان أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وكانت السيدة قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة أكتوبر أول اتهمت فيه سائقا يعمل في إحدى شركات النقل الذكي الشهيرة بمصر بالتحرش بها خلال رحلة من منطقة المهندسين إلى مدينة 6 أكتوبر.

واتهمت السيدة السائق بالتحرش بها عبر لمس أجزاء حساسة من جسدها فضلا عن التحرش اللفظي بها.